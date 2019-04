A6 nach schwerem Lkw-Unfall komplett gesperrt - Granitblöcke auf Fahrbahn

Von IPF- UND JAGST-ZEITUNG

Im vergangenen Jahr haben zwei Militariasammler aus dem Ostalbkreis einen der bedeutendsten Münzschätze Baden-Württembergs entdeckt. Sie fanden die Münzen mithilfe einer Sonde in einem Waldstück bei Ellwangen. Noch in diesem Jahr kehrt der Schatz an die Jagst zurück – und wird im Alamannenmuseum ausgestellt.

Das Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg stellt den Schatz am Dienstag erstmals der Öffentlichkeit vor. Das teilt das Regierungspräsidium Stuttgart in einer Pressemitteilung mit.