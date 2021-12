A-Juniorinnen des TV Weingarten verlieren knapp gegen Metzingen

Der Handball-Riese wankte, aber er fiel nicht: Trotz einer ganz starken Leistung haben die A-Juniorinnen des TV Weingarten in der Baden-Württemberg-Oberliga knapp mit 30:32 (15:17) gegen die TuS Metzingen verloren.

Vor coronabedingt leeren Rängen geriet der TVW schnell in Rückstand, ließ Metzingen aber nie entscheidend davonziehen. Kurz vor der Pause war Weingarten wieder auf ein Tor ran – und ging schließlich mit 15:17 in die Kabine. Auch in Durchgang zwei ließ der TVW sich nicht abschütteln. Mitte der zweiten Hälfte hatte das Heimteam die beste Phase. Insbesondere das Spiel über Lena Haberbosch am Kreis hatten die „Tussies“ nun gar nicht mehr im Griff. Vier Treffer von Haberbosch innerhalb von fünf Minuten brachten den erstmaligen Ausgleich zum 23:23.

Aufopferungsvoll ohne Lohn

Durch ein weiteres Tor von Haberbosch gelang Weingarten in der 51. Minute sogar die erstmalige Führung. Danach wurden ein paar Chancen vergeben, auf der Gegenseite verwertete Metzingen drei Einzelaktionen zu drei Treffern. Mit siebtem Feldspieler und offener Manndeckung lagen nochmals einige Chancen in den Händen der Weingartenerinnen – am Ende siegte der inzwischen wieder neue Tabellenführer nicht unverdient. Der TVW muss sich nach einer aufopferungsvollen Darstellung aber keinesfalls schämen.

Am Samstag kommt es nun zwischen dem TV Weingarten und Rot-Weiß Neckar in Nürtingen zur letzten Begegnung des Jahres. Beide Teams haben sich als Platzierte der unteren Tabellenhälfte für die HBW-Pokalrunde qualifiziert.