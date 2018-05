A-Junioren ermitteln Bezirkspokalsieger

Das Finale im Fußball-Bezirkspokal der A-Junioren zwischen der SGM Biberach und der SGM Ochsenhausen wird am Donnerstag, 17. Mai, im Biberacher Stadion ausgetragen. Anstoß ist um 18.30 Uhr. Die SGM Biberach ist aktuell Tabellenführer der Bezirksstaffel, die SGM Ochsenhausen Tabellensiebter. In den vergangenen Jahren fand das Endspiel vor dem Finale der Männer statt. Dieses Jahr wurde die Partie allerdings aus Termingründen auf einen anderen Tag verlegt. Der Eintritt am Donnerstag ist frei.