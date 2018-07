A-Jugend steigt in Landesliga auf

Auf dem Gutmadinger Sportplatz hat die A-Jugend der Fußballschule Geisingen ihren Aufstieg gefeiert. Die Mannschaft wurde Meister in der Bezirksliga und steigt in die Landesliga auf. Allerdings scheiden in der kommenden Saison zehn Spieler aufgrund ihres Alters aus. Sie spielen künftig bei den Aktiven mit. In der neuen Saison ist deshalb eine reine A-Jugend der Fußballschule nicht mehr spielfähig und für die Landesliga mit einem Kader von 13 Spielern nicht möglich. Es gibt daher erstmals seit der Gründung der Fußballschule eine Spielgemeinschaft mit Tengen-Watterdingen (ph) Foto: Paul Haug