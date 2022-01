A-Jugend der MTG Wangen zieht in Meisterrunde ein

Die Ausgangslage für die männliche A-Jugend der MTG Wangen vor den letzten zwei Saisonspielen war klar: Mit einem Sieg würde sie sich Platz vier und somit die Qualifikation zur BWOL-Meisterrunde sichern. Bei zwei Siegen aus beiden Partien hätte sie sogar noch die Chance auf Platz eins in der BWOL-Staffel zwei.

Mit einem hart erkämpften 39:37-Sieg beim TSV Denkendorf und einem souveränen und deutlichen 34:25Heimsieg gegen das Team Stuttgart gelang es den Trainern Timo Feistle und Lukas Paul mit ihrer Mannschaft tatsächlich, noch auf Platz eins zu klettern und sich mit 12:4 Punkten überzeugend für die Meisterrunde zu qualifizieren. Umso bemerkenswerter ist dieser Erfolg aufgrund der Tatsache, dass die Partie auswärts bei der TGS Pforzheim wegen zu vieler Verletzungen ohne Spiel verloren wurde und insbesondere im September und Oktober die Personallage so düster aussah, dass gar ein Rückzug für die komplette Saison im Raum stand.

Neben den bereits bekannten Gegnern Jano Filder, VfL Pfullingen und TSV Heiningen, trifft die MTG in der 8er-Staffel mit Einfachrunde noch auf die Teams aus Bietigheim, Schutterwald, Handballregion Bottwar und dem Topfavoriten auf die Meisterschaft, der SG Ottenheim/Altenheim. Die MTG tritt ambitioniert an, Kleinigkeiten werden entscheidend sein, ebenso wie Konstanz im Angriff und mehr Qualität in der Abwehr. Auf diese Abwehrarbeit hat das Trainerteam den Fokus gelegt, da hier große Potenziale ausgemacht wurden, die es zu aktivieren gilt. Geplanter Start ist am kommenden Wochenende mit einem Heimspiel gegen Jano Filder.