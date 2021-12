99 Mitarbeiter feiern 1820 Jahre Betriebszugehörigkeit

„Als ich meine Laufbahn im Unternehmen startete, war ich 18 Jahre alt, das war am 18. Mai 1981“, berichtet Agathe Schönweiler bei ihrer Jubiläumsfeier. Heute, 40 Jahre später, ist sie noch immer gerne bei der Blank-Gruppe in Riedlingen tätig, mittlerweile als Produktdatenmanagerin für die Pflege der Stammdaten. Wie Agathe Schönweiler feiern in diesem Jahr insgesamt 99 Jubilare ihre langjährige Betriebszugehörigkeit bei der Firma Feinguss Blank.

„Dieses treue Engagement innerhalb der Blank-Gruppe ehrt uns sehr“, sagt Geschäftsführer Hubert Deutsch. „Ob nun zehnoder 40 Jahre – es spricht für das Unternehmen und auch das Team, wenn sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu entschließen, die Blank-Gruppe mitzugestalten und dieser über so viele Jahre treu zu sein.“ Als kleine Anerkennung erhielten alle Jubilare eine Medaille, in die die jeweilige Anzahl an Jubiläumsjahren eingegossen wurde. „14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnten auf 30 und mehr Jubiläumsjahre zurückblicken. Das ist schon eine beachtliche Leistung“, erklärt Renate Strang, Sachbearbeiterin im Personalmanagement. Um dem Anlass einen gebührenden Rahmen zu verleihen, findet jährlich eine Feierstunde mit allen Jubilaren statt. „Leider ist dies auch 2021 aufgrund der Covid-19-Pandemie nicht möglich“, so Deutsch. „Die Medaillen werden jedoch stellvertretend von den jeweiligen Vorgesetzten, zusammen mit einem Dankschreiben, übergeben. Eine Urkunde und, je nach Anzahl an Jubiläumsjahren, weitere Zuwendungen, erhielten die Jubilare in ihrem jeweiligen Jubiläumsmonat.“

„Uns ist es wichtig gerade in der derzeitigen herausfordernden Situation zu vermitteln, dass wir die Leistung jedes Einzelnen schätzen und honorieren“, erklärt Juliane Blank, die als Geschäftsführerin der Blank Holding mitunter die Interessen der Familie in der Geschäftsführung vertritt. „Wir gratulieren den Jubilarinnen und Jubilaren ganz herzlich und wünschen allen auch weiterhin viel Freude und Erfolg bei ihrer Tätigkeit im Unternehmen.“

Zehn Jahre Betriebszugehörigkeit feiern: Eugen Benke, Ursula Werkmann, Julia Eggert, Alexander Gribanov, Sergej Kraus, Dimitrij Sessler, Stefan Winkler, Alexandra Blatter, Alex Schmidt, Enrico Busch, Jörg Axel von Perbandt, Stefanie Kübler, Alexander Lemke, Wilfried Stößel, Markus Werkmann, Alexander Schemberger, Vincent Fauser, Frank Koch, Philipp Maas, Marcel Busmanis, Lisa Selg, Michael Schäfer und Yilmaz Güzel

15 Jahre Betriebszugehörigkeit feiern: Engelbert Egle, Corinna Horte, Aleksej Retunskij, Marina Eichwald, Rudolf Steiger, Viktor Britner, Raisa Heinz, Claus Fischer, Johannes Falkenstein, Klaus-Martin Krug, Armin Bochtler, Ingeborg Fischer, Erika Schien, Corinna Schweda, Richard Assfalg, Markus Griener, Barbara Melkonjan, Ralf Sinsig, Eugen Steinbeck, Holger Traub, Dimitri Haffner, Iris Wentz, Natascha Djawadi, Sonja Affeld, Clemens Buck, Tobias Maichel, Olga Steinbeck, Peter Schiller, Wladimir Sacharow und Elvedin Mesic

20 Jahre Betriebszugehörigkeit feiern: Valeri Kraft, Uwe Reichardt, Grit Springer, Bernhard-Daniel Blezu, Edwin Kraemer, Martin Kraemer, Joan Morar, Vitalij Pappenheim, Waldemar Gujo, Sigmund Vogel, Peter Binder, Martina Bücheler, Waldemar Reske und Sabrina Traber

25 Jahre Betriebszugehörigkeit feiern: Ulfeta Schepanski, Guelten Oezden, Irma Domke, Alfred Vonderschmitt, Viktor Knutas, Matthias Roeck, Waldemar Dering, Alexander Altergot, Tobias Goetz, Witalij Haffner und Irina Winter

30 Jahre Betriebszugehörigkeit feiern: Michael Auras, Wojciech Marek Ramotowski, Roman Widder, Thomas Rehberg, Alwina Fink, Alexander Baur, Reiner Baur und Dietmar Abt

35 Jahre Betriebszugehörigkeit feiern: Juergen Saupe, Martin Schadow, Renate Strang und Reinhold Keckeisen

40 Jahre Betriebszugehörigkeit feiert: Agathe Schoenweiler