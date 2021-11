98-Jähriger fährt trotz gesundheitlicher Einschränkung Auto – und verursacht Unfall mit mehreren Folgen

Glücklicherweise sind bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in einem Garagenkomplex in der Königsberger Straße die Unfallbeteiligten unverletzt geblieben. Mutmaßlich aufgrund körperlicher Einschränkungen beschleunigte ein 98-jähriger Autofahrer beim Ausfahren aus seiner Garage unkontrolliert. Das teilt die Polizei mit.

Der Mann prallte dann zunächst gegen den Wagen einer 62-Jährigen, die gerade einparkte. Er fuhr dann laut Polizei durch ein geschlossenes Garagentor hindurch und drückte einen darin abgestellten Anhänger gegen die Wand.

Der 98-Jährige musste von der hinzugerufenen Feuerwehr Friedrichshafen aus seiner misslichen Lage befreit werden und wurde vorsorgliche von Rettungskräften untersucht.

Hoher Sachschaden an den Autos und Gegenständen

An seinem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 20 000 Euro. Der Sachschaden am anderen Auto, Garagentor und Hänger wird auf insgesamt über 10 000 Euro geschätzt.

Weil der 98-Jährige sich trotz seiner offensichtlichen körperlichen und gesundheitlichen Einschränkungen hinter das Steuer gesetzt hat und dadurch einen Unfall verursachte, muss er nun laut Polizei mit einem Strafverfahren rechnen.