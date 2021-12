9,5 Millionen Euro gehen an Schulen im Bodenseekreis

Das Land unterstützt die kommunalen Schulträger bei ihren Schulbau- und Schulsanierungsprojekten im Jahr 2021 mit insgesamt 206 Millionen Euro. Dies hat das Kutusministerium mitgeteilt. Dabei entfallen rund 115 Millionen Euro auf 82 Schulbauprojekte sowie 85 Millionen Euro auf 107 Sanierungsmaßnahmen an bestehenden Schulgebäuden. Dazu kommen über sechs Millionen Euro für 15 Bauprojekte von Ganztagsschulen. Auch mehrere Projekte im Bodenseekreis werden mit insgesamt fast zehn Millionen Euro gefördert. Aus dem Schulsanierungsprogramm gehen 2,31 Millionen an das Berufsschulzentrum Friedrichshafen, weitere 2,3 Millionen an die Elektronikschule Tettnang, 1,81 Millionen an die Constantin-Vanotti-Schule Überlingen (berufliche Schule), 1,23 Millionen an die Landes-Berufschule für Hotel- und Gaststättenberufe Tettnang sowie 80 000 Euro an die Grundschule Fischbach. Im Schulbauförderungsprogramm wird das Bildungszentrum Markdorf mit 1,32 Millionen bedacht und für den Neubau der Grundschule in Oberteuringen gibt es 518 000 Euro aus dem Förderprogramm für Ganztagsangebote.