95 400 Wassersportfans besuchen Interboot

Besucherrekord bei der Interboot: 95 400 Besucher – 93800 waren es im Vorjahr – kamen zur Internationalen Wassersportausstellung. Großer Anziehungspunkt der Interboot-Hafen. Zusätzlich verfolgten zehntausende Zuschauer an der Uferpromenade die Sport- und Show-Veranstaltungen auf dem Bodensee. „Mit mehr Ausstellern, mehr belegter Hallenfläche und einem Besucheranstieg blicken wir auf eine erfolgreiche Interboot 2010“, resümiert Messe-Geschäftsführer Klaus Wellmann. Interboot-Projektleiter Dirk Kreidenweiß ergänzt: „Wir verzeichnen im Vergleich zum Vorjahr einen verstärkten Besucherstrom an den Wochenenden, die Werktage nutzen viele für ausgedehnte Fachgespräche mit den Ausstellern.“ Im Fokus standen in diesem Jahr erneut Boote mit alternativen Antrieben.