90 Jahre alt: Das erste Motorschiff des Bodensees läuft erneut vom Stapel

Große Freude am Bodensee: Die 90 Jahre alte MS Oesterreich, das erste Motorschiff auf dem Bodensee und das letzte überlebende Schiff der Art déco-Epoche als direktem Nachfolger des Jugendstils, ist jetzt zum dritten Mal vom Stapel gelaufen. In einer feierlichen Zeremonie segnete der Feldkircher Bischof Benno Elbs die MS Oesterreich – und weihte die im vergangenen Jahr wiederaufgetauchte Schiffsglocke des 1913 gebauten Schaufelraddampfers Hohentwiel. Beide Schiffe fahren künftig unter der Marke „Historische Schifffahrt Bodensee“.

Strahlende Gesichter, wohin man blickte: Viele geladene Gäste waren gekommen, um das „neue“ alte Motorschiff „Oesterreich“ zu bestaunen. Seine erste Jungfernfahrt hatte das elegant-maritim ausgestattete Schiff am 29. Juli 1928. Wohin die Oesterreich auch kam, sorgte sie für Aufsehen. Doch eine lange glanzvolle Zeit sollte ihr nicht beschieden sein: Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs wurde das Schiff wegen Treibstoffmangels stillgelegt und 1944 von der Deutschen Kriegsmarine als Übungsobjekt zum Abschießen von Torpedos verwendet. Auch die französische Besatzungsmacht setzte die Oesterreich für diesen Zweck ein. Nach Kriegsende hatte das Schiff nach zweijähriger Umbauzeit am 25. Juli 1953 seine zweite Jungfernfahrt. Erneut begann eine glückliche Zeit – bis die MS Oesterreich 2009 außer Dienst gestellt wurde und vor sich hin rostete.

Dass das Schiff vor dem Vorschrotten bewahrt wurde, ist dem Verein „Freundeskreis MS Oesterreich“ unter Leitung von Jürgen Zimmermann zu verdanken. 2015 begann ein Team von insgesamt 25 Freiwilligen mit dem „Ausbeinen“ des Schiffes: 75 Tonnen Material wurde in mehr als 1100 Arbeitsstunden bis zum Frühjahr 2016 ausgebaut. „Drei Jahre haben die Vorbereitungen für die Restaurierung gedauert. Im Anschluss daran hatten wir 33 Monate Bauzeit“, fasste Jürgen Zimmermann zusammen.

Die Kosten für Schiff, neue Landküche und die „Museumsschiff-Gastronomie-GmbH“, welche die MS Oesterreich GmbH mit dem Verein „Internationales Bodensee-Schifffahrtsmuseum“, Eigner des Schaufelraddampfers „Hohentwiel“, betreibt, bezifferte er mit insgesamt rund 9,5 Millionen Euro. 4,5 Millionen Euro davon hätten Vorarlberger Unternehmer privat als Gesellschafterkapital eingebracht. 350 000 Euro seien über Patenschaften für Objekte auf dem Schiff gekommen. Unterstützt wurde das Projekt zudem durch das Land Vorarlberg und die europäische Interreg-Förderung. Letztere, so hieß es bei der dritten Jungfernfahrt, hätte die „finanzielle Absicherung dieses aufwendigen Projektes weitestgehend in Aussicht gestellt“. Die Kosten entsprächen einem Neubau, betonte Zimmermann, „die Herausforderungen waren aber ungleich größer“.

Weil die MS Oesterreich mit ihren rund 140 Plätzen und die „Hohentwiel“ mit 130 Innenplätzen gemeinsam unter der Marke „Historische Schifffahrt Bodensee“ vermarktet werden, erhöhe sich die Kapazität, sagte Geschäftsführer Bernd Hartmann. Dies biete neue Chancen. Ein weiterer Vorteil sei, dass die MS Oesterreich ganzjährig betrieben werde. Beide Schiffe liegen im Hafen von Hard nebeneinander. Ihren Erhalt verstehe man als „Kulturauftrag“, betonte Kapitän Adolf F. Konstatzky.

„Wir feiern gerne zusammen mit unseren Partnern von der ,MS Oesterreich‘ den Start des Schwesterschiffes am See und wünschen ,Allzeit gute Fahrt’, betonte Josef Büchelmeier, Vorsitzender des Vereins „Internationales Bodensee-Schifffahrtmuseum“. Er versprach: „Gemeinsam mit der ,Oesterreich‘ werden wir in den kommenden Jahren zur Vermittlung der historischen Schifffahrt am Bodensee einen herausragenden Beitrag leisten. Mit den beiden Schiffen wird die Entwicklung der Bodenseeschifffahrt im Rahmen des Tourismus im 20. Jahrhundert deutlich.“

Als „glöckliche Fügung“ bezeichnete es der international anerkannte Glockenexperte Kurt Kramer, dass die „Hohentwiel“ wieder ihre Original-Schiffsglocke hat. „Möge sie nicht nur ein Signal für die An- und Abfahrt sein, sondern ein klangvolles Zeichen für Frieden und Freiheit und die Würde des Menschen.“

Mehr entdecken: Historische Schiffe auf dem See suchen Kooperation