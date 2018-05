90-Jährige sexuell belästigt – dann Fernseher geklaut

Wendlingen (sz) - Ein Mann ist am Samstag in ein Seniorenheim in Wendlingen (Landkreis Esslingen) eingedrungen. Wie die Polizei am Montag mitteilt, soll der Unbekannte dort eine über 90-Jährige sexuell belästigt und anschließend einen Fernseher gestohlen haben. Gegen den Unbekannten ermittelt jetzt die Kriminalpolizeidirektion Esslingen wegen Diebstahls und des Verdachts der sexuellen Belästigung.

Der Verdächtige hatte das Gebäude und anschließend das Zimmer einer über 90-jährigen Bewohnerin im Erdgeschoss des Gebäudes unbemerkt betreten und die schlafende Frau zunächst berührt. Als sie aufwachte und den Mann abwehrte, ließ er von ihr ab und nahm ihren Flachbildfernseher an sich, mit dem er das Gebäude verließ.

Mitarbeiter des Seniorenheims verfolgen den Mann

Das Personal wurde auf den Vorfall aufmerksam, als die Seniorin die Alarmklingel drückte, und nahm die Verfolgung des Verdächtigen auf. Dieser ging in Richtung der Unterführung im Bereich des Bahnhofs davon.

Als er bemerkte, dass er verfolgt wird, stellte er den Fernseher auf dem Boden ab und flüchtete weiter. Der Täter wird als etwa 20 bis 25 Jahre alt, 180 Zentimeter groß und dunkelhäutig beschrieben. Er war bekleidet mit einer weißen Hose, einem grauen T-Shirt, einem um die Schulter gelegten, grauen Schal und einer grauen Mütze.

Polizei bittet um Hinweise

Zeugen, die Hinweise zu dem Verdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/39900 oder 07024/920990 zu melden.