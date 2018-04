Crailsheim (an) - Mit einem 87:71-Erfolg sind die Crailsheim Merlins in die Playoffs 2018 gestartet und führen damit im Viertelfinale mit 1:0 in der best-of-five“-Serie gegen die Hebeisen White Wings Hanau. Die Hessen boten den Merlins wie erwartet kämpferisch Paroli, letztendlich setzte sich jedoch die Qualität der Merlins vor 2183 Zuschauern in der Arena Hohenlohe souverän durch.

Gleiche Halle, gleicher Gegner und doch alles anders. Zwei Wochen nach dem klaren 91:63-Erfolg trafen die Crailsheim Merlins erneut auf Hanau. Diesmal ging es um so viel mehr als die letzten zwei Hauptrunden-Heimspielpunkte.

Die Viertelergebnisse: 20:15, 23:22, 26:15, 18:19. „Man darf in den Playoffs nicht erwarten, dass jeder Gegner mit 30 aus der Halle gefegt wird, denn hier sind nunmal die besten acht Teams der Liga am Start. Daher ist der Sieg mit 16 Punkten Unterschied ein guter Auftakt gegen einen physisch starken Gegner. Hanau hat wie erwartet hart gearbeitet und dagegengehalten. Trotzdem haben wir das Spiel am Ende souverän gewonnen und darauf kommt es an. Du musst in den Playoffs nicht glänzen, du musst die Spiele gewinnen“, erklärte Ingo Enskat, Sportdirektor Crailsheim Merlins.

So intensiv die Partie auch war. Zeit zum Verschnaufen bleibt nicht: Schon am Mittwoch wartet das zweite Spiel der Serie auf die beiden Teams, diesmal in der Main-Kinzig-Halle in Hanau.

Der Fanclub der Merlins fährt mit einem Fanbus nach Hessen, dazu werden einige Privatfahrer erwartet, sodass mit starkem Support on the road für die Zauberer gerechnet wird.