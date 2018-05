87 Schüler erhalten Preise beim Europäischen Wettbewerb

Die Preise des 65. Europäischen Wettbewerbes der Schulen des Alb-Donau-Kreises sind am Donnerstag in der Franz-von-Sales-Realschule in Obermarchtal vergeben worden. 87 Orts-, Landes- und Bundespreise haben der Europaabgeordnete Norbert Lins, der Erste Landesbeamte Markus Möller und der persönliche Referent des Landrats, Andreas Blersch, an Schüler aus acht Schulen des Alb-Donau-Kreises vergeben.

Der Europäische Wettbewerb, als ältester Schulwettbewerb Deutschlands, sei fester Bestandteil des Kunstunterrichts an vielen Schulen, sagte Anita Hofherr, stellvertretende Schulleiterin der gastgebenden Franz-von-Sales-Mädchenrealschule, zur Begrüßung. „Es ist immer wieder schön zu sehen, dass die Schüler bereit sind, sich auf neue Themen einzulassen und diese kreativ umzusetzen“, fügte sie hinzu. Thema des Europäischen Wettbewerbes ist in diesem Jahr „Denk mal – worauf baut Europa?“ gewesen. Dazu haben die Jungen und Mädchen der teilnehmenden Schulen in verschiedenen Schwierigkeitsstufen je nach Alter Kunstprojekte erarbeitet. „Für die Kunstlehrer ist der Wettbewerb eine gern angenommene Herausforderung“, sagte Anita Hofherr abschließend und fügte hinzu, dass die Schüler stolz sein könnten, dass so viele von ihnen in diesem Jahr einen verliehen bekommen. Sieben Schüler erhielten sogar einen Bundespreis. „Das ist verglichen an die vergangenen Jahren wirklich ein sehr gutes Ergebnis“, sagte Andreas Blersch.

Für ihn als überzeugten Europäer und Europaabgeordneten sei die große Beteiligung der Jungen und Mädchen an diesem Wettbewerb eine große Freude, sagte Norbert Lins. „Wir würdigen heute eine tolle Leistung“, fügte er hinzu. Die Schüler seien die Zukunft Europas und nur durch deren Engagement könne die Staatengemeinschaft lebendig gehalten werden. „Dieser älteste Schulwettbewerb Deutschlands schafft ein besseres Verständnis unter den Jugendlichen Europas“, betonte Norbert Lins. Er gebe zudem Anstoß, um über Europa und seine Bedeutung nachzudenken.

Auch der stellvertretende Landrat Markus Möller dankte den Schülern und ihren Lehrern für die rege Teilnahme am Wettbewerb. „Ihr seid kleine Baumeister des großen Hauses Europa“, blieb er bei seinen Grußworten ganz beim Motto des Wettbewerbes. Anschließend erhielten die Preisträger der Franz-von-Sales-Realschule in Obermarchtal und Ehingen, der Grundschule Ringingen, der Hermann-Gmeiner-Schule Ehingen, der Michel-Buck-Schule Ehingen, der Realschule Ehingen, der Eduard-Mörike-Schule Blaustein und der Ludwig-Uhland-Schule Blaustein ihre Auszeichnungen.

Für die musikalische Umrahmung der Veranstaltung, die in der Aula der Mädchenrealschule in Obermarchtal stattfand, sorgte die Schülerinnen-Band.