840 Weihnachtspäckchen für bedürftige Kinder

Rund 840 liebevoll und individuell eingepackte Weihnachtsgeschenke gibt es auch in diesem Jahr wieder für Kinder im Bodenseekreis, deren Familien sich kein üppiges Fest leisten können. Möglich machen das die Clubs Soroptimist International Friedrichshafen und Überlingen laut eigener Pressemitteilung. Die Frauen haben demnach mit ihrer Weihnachtsbaumaktion Spender für die vielen Kinderwünsche gefunden, die zuvor in den Familientreffs im Bodenseekreis anonymisiert eingesammelt worden waren. Gespendet haben Einzelpersonen, Familien und auch Schulklassen aus dem gesamten Bodenseekreis. Beschenkt werden Kinder und Jugendliche.

Der Häfler Club habe die Aktion heuer zum 15. Mal durchgeführt. Mehr als 6000 erfüllte Kinderwünsche seien über die Jahre zusammengekommen. Bei einem Warenwert von durchschnittlich etwa 25 Euro komme dabei ein Spendenbetrag von 150 000 Euro zusammen, wie Barbara Gebhard und Katrin Stehle von Soroptimist Club Friedrichshafen/Bodensee stolz berichten. Der Club Überlingen hat als Besonderheit zusätzlich auch 150 Wünsche von Seniorinnen und Senioren vermittelt. Häufig sind das Einkaufs- und Gesundheitspflegegutscheine, wie Club-Sprecherin Heike Huther berichtet.

Begonnen hätten die Vorbereitungen für die Aktion schon vor den Sommerferien. Dutzende ehrenamtliche Helferinnen hätten dafür die Wunschkärtchen nummeriert und verteilt, die Aktion beworben und die Geschenke dann bei den mehr als 20 Abgabestationen im Landkreis abgeholt. In diesen Tagen bringen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jugendamts Bodenseekreis die Geschenke zu den jeweiligen Familientreffs, in einigen Fällen auch direkt nach Hause. „Das ist für mich immer der schönste Moment bei dieser insgesamt wundervollen Initiative, denn schon allein das Strahlen der Elternaugen lässt erahnen, was diese Geschenke für die vielen Kinder und Jugendlichen bedeuten,“ sagt Heimgart Schneider vom Familien-Treff 22 in der Friedrichshafener Heinrich-Heine-Straße, einem der zentralen „Umschlagplätze“ für viele der bunten Päckchen. Sie habe die Aktionen von Beginn an über all‘ die Jahre begleitet und verdiene dafür besonderen Dank, wie die Soroptimist-Vertreterinnen betonen.