84-jährige Biberacherin wird Opfer von Telefonbetrug

Unbekannte haben am Freitag in Biberach eine Seniorin mit einem Telefontrick um ihr Erspartes gebracht. Gegen 13.30 Uhr rief eine angebliche Polizistin bei der 84-jährigen Frau an. Die falsche Hauptkommissarin erzählte eine erlogene Geschichte über einen Unfall. Diesen soll die Tochter der Angerufenen verursacht haben.

Dabei sei wohl auch jemand getötet. Um eine Gefängnisstrafe für ihre Tochter abzuwenden, müsse die Seniorin eine Kaution in fünfstelliger Höhe bezahlen, so die Lügengeschichte der Unbekannten am Telefon.

So sah der Geldabholer aus

Die 84-Jährige kam der Aufforderung nach und übergab einem Mann im Lauf des Nachmittags in der Mittelbergstraße mehrere Münzen aus Gold. Der Abholer ging in Richtung Waldseer Straße davon. Erst später bemerkte die Angerufene, dass sie einem Betrug zum Opfer gefallen war.

Die Kriminalpolizei Biberach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Abholer des Gelds. Der ist jünger als 25 Jahre und etwa 1,65 Meter groß. Er hat eine schmächtige Figur und sieht südländisch aus. Auf seinem schmalen und länglichen Kopf trug er eine schwarze Strickmütze und am Oberkörper eine gelbe Jacke mit Daunenfüllung. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Biberach unter Tel. 07351/4470 entgegen.

So kann man sich schützen

Achtung: Die Polizei wird Sie niemals am Telefon um Geldbeträge bitten. Telefonbetrüger sind derzeit wieder sehr aktiv, und das auch manchmal mit Erfolg. Jedes Opfer ist eines zu viel. Deshalb warnt die Polizei regelmäßig vor den Betrügern.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie den Hörer auf. So werden Sie Betrüger los. Werden Sie immer misstrauisch bei Forderungen nach Geld oder persönlichen Daten. Wählen Sie selbst die 110 und teilen Sie den Sachverhalt mit. Benutzen Sie nicht die Rückruftaste. Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Die Betrüger suchen in Telefonverzeichnissen vor allem nach Vornamen, die auf ältere Personen hindeuten. Wer sein Risiko solcher Anrufe verringern will, der könnte sich aus den öffentlichen Verzeichnissen streichen lassen oder veranlassen, dass der Vorname nur abgekürzt genannt wird. Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie vertrauen. Geben Sie bitte diese Tipps in Ihrem Familien- und Freundeskreis weiter.