82-Jährige nimmt Autofahrerin die Vorfahrt

Sachschaden von rund 9000 Euro sind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 10.45 Uhr an der Einmündung Friedrichshafener Straße/Hindenburgstraße in Ravensburg entstanden. Laut Polizeibericht fuhr eine 82-Jährige mit ihrem Auto auf der Hindenburgstraße stadtauswärts, als sie an der Einmündung in die B 30 (Friedrichshafener Straße) einer von links kommenden 76-jährigen Autofahrerin die Vorfahrt nahm. Die 82-Jährige prallte mit ihrem Pkw gegen die hintere rechte Seite des bevorrechtigten Autos. Es gab keine Verletzten.