81jährige Pedelec-Radlerin bei Fahrradsturz verletzt

Lindau (lz) - Am Dienstagnachmittag gegen 15.15 Uhr, stürzte eine 81-jährige Radfahrerin mit ihrem Pedelc in der Oberhochstegstraße. Eine Fremdbeteiligung stellte die Polizei nicht fest, vermutlich kam sie an den Randstein und stürzte dann mit ihrem Rad zu Boden. Die ältere Frau trug einen Radhelm, der wohl schwerere Verletzungen verhindert hat. Sie verletzte sich an der Hand, am Ellbogen und am Kopf. Zur Versorgungen ihrer Verletzungen wurde sie mit dem Krankenwagen in das Krankenhaus nach Bregenz gebracht.