81-Jähriger rutscht von der Bremse

Auf der Goldshöfer Straße in Hüttlingen wurden am Mittwochvormittag drei Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt. Der enstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 21000 Euro. Gegen 9.40 Uhr fuhr ein Golf aus der Lengenfelder Straße in die Goldshöfer Straße, Richtung Ortsmitte. Auf der Goldshöfer Straße standen kurz nach Einmündung zwei Autos, weil der vordere der beiden nach links, in die Bolzensteige abbiegen wollte. Wegen des Gegenverkehrs musste der Fahrer jedoch anhalten. Der 81-jährige Golffahrer erkannte die Situation und wollte abbremsen, rutschte jedoch von der Bremse auf das Gaspedal, wodurch sein Fahrzeug plötzlich stark beschleunigte. Um einen Auffahrunfall zu vermeiden, wich er auf die Gegenfahrbahn aus. Dort kam ihm jedoch ein Sattelzug entgegen. Es kam zum frontalen Zusammenstoß. Der Golf wurde durch denn Aufprall zurückgeworfen und drehte sich um die eigene Achse. Dabei streifte er den wartenden Passaten. Neben dem Fahrer des Golfs wurden auch seine 78-jährige Ehefrau und der Fahrer der Sattelzugmaschine verletzt. ij/Foto: Siedler