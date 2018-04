800 neue Bäume in Buch gepflanzt

Zusammen mit ODR-Vorstand Frank Hose hat die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) 800 Eichen, Linden und Hainbuchen in Buch gepflanzt. Insgesamt 4000 Bäume spendet die EnBW ODR 2018 für die Region.

Und das kam so: Unter dem Motto „Schluss mit der Zettelwirtschaft“ hat jeder Kunde für die digitale Rechnungsumstellung im Kundenzentrum Online einen einmaligen Bonus in Höhe von fünf Euro auf seine nächste Jahresrechnung erhalten. Zusätzlich pflanzt die ODR für den regionalen Klimaschutz je erfolgter Rechnungsumstellung auch einen Baum in ihrem Versorgungsgebiet.

Beitrag zum Klimaschutz

Jetzt wurde die Pflanzung von 800 Laubbäumen im Wald bei Buch vollendet. Das Vorstandsmitglied der SDW, Hermann Eberhardt, und ODR-Vorstand Frank Hose griffen dazu selbst zum Hohlspaten. „Im Vergleich zu den Bäumen sind wir als ODR ebenso in der Region verwurzelt“, so Frank Hose in Bezug auf die Baumpflanzaktion. Außerdem wolle man einen sinnvollen Beitrag zum Klimaschutz leisten und in Kombination mit dem Wegfall der Papierrechnung ein Zeichen setzen.

Unterstützt wurden die Akteure dabei vom stellvertretenden Bürgermeister von Rainau, Xaver Stark, und Kindern der Kindertagesstätte Sankt Antonius aus Buch mit ihrer Erzieherin Gabriele Grunwald. Die Kinder waren begeistert bei der Sache, sangen fröhliche Lieder und gossen fleißig die frisch eingesetzten Pflanzen. Mit den extra dafür mitgebrachten Kannen wässerten sie die Bäume kräftig, so dass sie auch eventuell kommende Trockenperioden spielend überstehen würden.

Das Waldmobil des SDW-Kreisverbands Ostalb war für die kleinen Waldforscher ebenfalls eigens angereist, was den SDW-Kreisvorsitzenden Jens Weiher ganz besonders freute. Als Dank für die Unterstützung bei der Pflanzung der Bäume überreichte Weiher den Kindern einen Gutschein für eine Veranstaltung mit dem Waldmobil.