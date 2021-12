80 Tüten Lebensmittel für die Markdorfer Tafel

Angenehme Überraschung für die Verantwortlichen der Markdorfer Tafel: Pünktlich zum vorletzten Ausgabetag lieferten die Mitarbeiter Niklas Daerr, Karina Thanner und Alina Bergmann von Borg Warner Cooling Systems GmbH 80 Tüten mit haltbaren Lebensmitteln an. Das bedeute, dass jeder Kunde eine solche Tüte mitnehmen kann, freute sich Günther Wieth, Vorsitzender der Tafel. Derzeit kommen wöchentlich rund 80 Kunden, Alleinstehende und Familien, die für etwa 250 Personen einkaufen.

Karina Thanner von der Personalabteilung des Unternehmens gab den Anstoß, die Azubis der Firma sollten ein Projekt erstellen, was den Bürgern am Unternehmensstandort Markdorf zu Gute komme. Alina Bergmann informierte sich und ihre Wahl fiel auf die Tafel. Nachdem die Geschäftsführung ihr Okay gegeben und das Budget von 1500 Euro bewilligt hatte, konnten die Azubis starten. Lebensmittel wurden eingekauft, dann die Tüten mit haltbaren Lebensmitteln, Hygiene-Artikeln, Kaffee und Süßigkeiten gefüllt. In jede Tüte kam auch noch ein schriftlicher Weihnachtsgruß.

Auch für die Ehrenamtlichen, die in der Tafel helfen, hatten die Azubis ein kleines Geschenk mitgebracht.