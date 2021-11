80 Neuinfektionen an einem Tag - Inzidenz weiterhin über 500

Die Coronalage im Landkreis Lindau entspannt sich nicht: Das Robert-Koch-Institut meldet am Mittwochmorgen insgesamt 80 Neuinfektionen. Die Gesamtzahl der Menschen, die sich seit Beginn der Pandemie mit Sars-CoV-2 infiziert haben, erhöht sich somit auf 5082.

Eine Person ist verstorben.

Die 7-Tages-Inzidenz erhöht sich ebenfalls wieder und liegt am Mittwoch bei 516,5.

Zum Vergleich: Im Bodenseekreis lag die 7-Tages-Inzidenz am Dienstagabend bei 389,6 (Quelle: Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg), im Landkreis Ravensburg bei 467,3.

Der Katastrophenfall gilt

Seit Donnerstag dem 11. November gilt in Bayern und damit auch im Landkreis Lindau wieder der Katastrophenfall. Wie bereits berichtet, hat Landrat Elmar Stegmann den bisherigen Krisenstab in die Führungsgruppe Katastrophenschutz (FüGK) überführt und wie bereits in der Vergangenheit selbst die Einsatzleitung übernommen. Die FüGK hat wieder eine Erreichbarkeit von 24 Stunden an sieben Tagen die Woche sichergestellt. „Ich hoffe, dass sich viele Menschen die Warnung zu Herzen nehmen und freiwillig Maßnahmen ergreifen“, so Elmar Stegmann in einer Pressemitteilung.

Soziale Kontakte sollen vermieden werden

Da mittlerweile erwiesen sei, dass auch Geimpfte das Virus weitergeben können, empfehle die FüGK, soziale Kontakte zu vermeiden und Veranstaltungen nur noch dann abzuhalten oder zu besuchen, wenn diese dringend nötig und nicht aufschiebbar sind. Auf Mannschaftssport in Hallen, Musikproben und sonstige Treffen, bei denen Menschen innen zusammenkommen, solle man verzichten, so der Landrat weiter.

Appell für Masken und Tests

Außerdem solle man FFP2-Masken auch dort tragen, wo es nicht zwingend vorgeschrieben ist. Vor dem Besuch von vulnerablen Menschen, beispielsweise in Pflegeeinrichtungen, sollte ein freiwilliger Selbsttest gemacht werden.

Im Lindauer Testzentrum an der Bösenreutiner Steig gibt es ab sofort wieder kostenlose Schnelltests für jedermann. Mitbringen müssen Testwillige nur einen Ausweis.