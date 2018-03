Stetten (sz) - Vermutlich wegen eines Schwächeanfalls hat ein 80-jähriger Honda-Fahrer am Montag gegen 16.50 Uhr in der Ortsdurchfahrt Stetten die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und prallte gegen eine Betontreppe eines Wohnhauses. Das teilte die Polizei mit. Der Fahrer wurde leicht verletzt, es entstand ein Schaden in Höhe von rund 18 000 Euro. Der Pkw wurde durch einen Abschleppdienst abtransportiert.