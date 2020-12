8. Dezember: Die Engel fröhlich singen

Ochsenhausen (sz) - Engelbert Humperdinck ist vor allem auf Grund seiner Märchenoper „Hänsel und Gretel“ bekannt. Sein heute nahezu völlig unbekanntes Krippenspiel „Bübchens Weihnachtstraum“ erzählt die Geschichte eines Kindes, welches im Arm der Mutter einschläft und dann die Weihnachtsgeschichte träumt.

Neben der Verwendung bekannter Weihnachtslieder komponiert Humperdinck auch neue Lieder, eines davon ist „Die Engel fröhlich singen“. Die Uraufführung des Werkes fand am 30.12.1906 unter der Kuppel des Zirkus Busch in Berlin mit über 500 Kindern statt. Der Kinderchor SingsalaSing wird von Marla Münch am Klavier begleitet.