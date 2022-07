8. Auflage „Frauen – Sport & mehr“ in Vogt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ravensburg/Vogt - Anfang Juli war es wieder soweit: Alle Frauenreferentinnen, Übungsleiterinnen sowie Trainerinnen im Sportkreis Ravensburg hatten wieder die Möglichkeit, am jährlichen „Frauensport-Tag“ in Vogt ihre Kenntnisse aufzufrischen und von aktuellem Theorie-Wissen zu profitieren. Nach zwei Jahren Corona-Pause fanden sich Melanie Schosser (Sportwissenschaftlerin, Yogalehrerin und Wanderführerin) und Sonja Grauberger (externe Gleichstellungsbeauftragte, Landkreis Ravensburg) als Referentinnen ein. Sportkreis-Frauenbeauftragte Maren Lüke und ihre Vorgängerin Uschi Riegger begrüßten rund 35 Sportlerinnen zu den Workshops „Intervalltraining – Cardio und Kraft“ und „Bleib im Fluss – Rundum Programm für Deinen Körper“ ebenso wie zu dem Vortrag „Vereinbarkeit Familie, Beruf und Ehrenamt, wie gelingt das?“.

Nach einer Einführungsrunde in die Trainingsmethodik des Intervalltrainings stand für alle Teilnehmerinnen eine anstrengende, aber individualisierte Einheit bevor. Melanie Schosser richtete die abwechselnden Belastungs- und Erholungsphasen so an den persönlichen Bedürfnissen der Sportlerinnen aus, sodass alle ihre eigenen Grenzen testen konnten.

Beim Vortrag von Sonja Grauberger erfuhren alle Frauen aktuelle Zahlen, Daten und Fakten zu Rechten und Chancen von Frauen. Gleichzeitig fand ein reger Austausch zwischen den Teilnehmerinnen zu ihren eigenen persönlichen Erfahrungen statt.

In Teil zwei des Workshops von Melanie Schosser kamen Übungen aus der Yoga-Therapie (einer Mischung des traditionellen Yogas mit dem modernen Wissen der Anatomie) zum Zuge – ganz unter dem Motto „Vom gesunden Fuß bis zum gesunden Nacken“.

Über 35 Frauen sind der Einladung des Sportkreises Ravensburg gefolgt und konnten zum Abschluss ihre Teilnahmebestätigung mit vier Lerneinheiten zur Verlängerung der ÜL-Lizenz C Breitensport beim WLSB in Empfang nehmen.