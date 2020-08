Der Biberacher Bundestagsabgeordnete Josef Rief (CDU) hat von der bundeseigenen Förderbank KfW die Aufstellung der Kredite erhalten, die im Rahmen der Corona-Programme in seinem Wahlkreis vergeben wurden. Unternehmen konnten demnach im Wahlkreis Biberach mit fast 78 Millionen Euro unterstützt werden. Der übergroße Anteil von fast 48 Millionen Euro ging an kleine und mittelständische Unternehmen, teilt Rief mit.

80 bis 100 Prozent des Kreditrisikos hat dabei der Bund übernommen. „Neben den Soforthilfen, die wir als Bund und Land aufgelegt haben, sind die KfW-Kredite ein wichtiges Instrument, um die Unternehmen durch die Krise zu bekommen. Ich habe in den vergangen Monaten mit vielen Unternehmern aus den verschiedensten Branchen gesprochen und weiß, dass die Situation nicht einfach ist.“ Er hoffe jedoch, dass der Kreis Biberach als wirtschaftsstarke Region diese schwierige Lage meistern werde und sich die Wirtschaft bald wieder erhole. „Jetzt kommt es darauf an, weiter vorsichtig zu sein, um eine nochmaliges Herunterfahren zu verhindern, was unserer Wirtschaft wieder schadne würde“, so Josef Rief.