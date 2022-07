78-jähriger Mann stürzt mit einem Motorroller

Tuttlingen (sz) - Zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorroller-Fahrer kam es am Samstag gegen 11.45 Uhr in der Max-Planck-Straße. Ein 78-Jährige war mit einem Kwang-Motorroller auf der Max-Planck-Straße von der beruflichen Bildungsstätte herkommend in Richtung Theodor-Heuss-Straße unterwegs und kam auf Höhe eines Fast-Food-Restaurants ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Beim Sturz verletzte sich der ältere Mann schwer, weshalb ihn ein Rettungsdienst in eine Klinik brachte. Am Zweirad entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.