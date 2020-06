Aalen (an) - Eine Zeugin hat am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr einen 78-jährigen Mann gefunden, der in der Bahnhofstraße neben Containern lag. Die Polizei stellte fest, dass der Mann dort wohl wegen eines medizinischen Notfalls am Boden lag. Rettungskräfte brachten den Senior in eine Klinik.