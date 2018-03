78 Helfer proben bei Waldner das Zusammenspiel im Ernstfall

Die Meldung ist pünktlich um 8.45 Uhr von der Werkfeuerwehr Waldner abgegeben. Ganz überraschend kam sie für den in Leutkirch stationierten Gefahrgutzug des Landkreises und die Feuerwehr Wangen nicht. „Mit Rücksicht auf die Betriebsabläufe bei der Firma Waldner und der Tatsache, dass wir dort nicht über mehrere Stunden den Betrieb aufhalten können, wussten die Beteiligten von der Übung“, sagte Dieter Mendel, Kommandant der Feuerwehr Wangen.

Bekannt ist nur, dass es dort am Samstagmorgen einen Chemie-Unfall gegeben hat. Noch wissen auch die Gefahrgut-Experten der Wehren Leutkirch, Isny und Bad Wurzach nicht, welche Chemikalien in der Beizerei zusammengelaufen sind und was sie auslösen.

Derweil ist die Werkfeuerwehr dabei, die Beizerei unter einen feinen Wasserspraynebel zu setzen. „Es geht darum, die Dämpfe zu binden“, erläutert Mendel. Zwei Personen werden vermisst. Zwei in blaue Schutzanzüge gehüllte und mit Atemgeräten ausgerüstete Feuerwehrleute machen sich auf die Suche. Kurz darauf sind die „Verletzten“ gerettet. Der Gefahrgutzug macht sich am und im Gebäude an die Arbeit. Kommandant Mendel hat wenig zu tun und konzentriert sich aufs Beobachten und eine mögliche Fehlersuche: „Die Einsatzleitung obliegt hier der Werkfeuerwehr. Sie haben die besten Ortskenntnisse und wissen, mit was für Stoffen wir es hier zu tun haben.“

Neben den Aktivitäten im Werksgelände geht es inzwischen auch außerhalb der Tore der Firma Waldner rund. Mehrere Fahrzeuge bevölkern die Anton-Waldner-Straße, ein Kommunikationswagen mit vier Computern und Bildschirmen ist aufgebaut, eine Reinigungsbahn eingerichtet. „Die Personen sind kontaminiert“, erklärt Norbert Fesseler, stellvertretender Kreisbrandmeister und Chef des Gefahrgutzugs. Während es drinnen um Spurensuche und Messungen geht, werden draußen die Verletzten-Retter nach einem genau festgelegten Plan gewaschen und aus ihren Anzügen befreit.

„Insgesamt sind 78 Helfer Einsatz“, erzählt Dieter Mendel. Gemeinsam mit den Verantwortlichen des Gefahrgutzugs und der Werkfeuerwehr zieht er sich zur Aufarbeitung der Übung zurück. Das Fazit folgt am Nachmittag: „Insgesamt hat das Zusammenspiel sehr gut funktioniert und geklappt. Nicht zuletzt haben wir aber auch festgestellt, dass ein solcher Unfall sehr personalintensiv ist.“ Will heißen: Im Ernstfall müsste sehr viel Manpower zum Einsatz kommen und alarmiert werden.

