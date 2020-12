77-Jährige verliert im Nebel die Orientierung

WASSERBURG (lz) - Im Nebel hat eine 77-jährige Autofahrerin am frühen Mittwochabend die Orientierung verloren. Sie war gegen 17.15 Uhr von Enzisweiler in Richtung Wasserburg unterwegs und wollte eigentlich nach links in die Fuggerstraße abbiegen. Stattdessen landete sie im Straßengraben. Weil ihr Fahrzeug so stark beschädigt wurde, musste es abgeschleppt werden. Wie die Polizei mitteilt, entstand am Auto ein Schaden von rund 10 000 Euro. Die Fahrerin blieb bei dem Unfall unverletzt und setzte nach der Unfallaufnahme ihre Heimreise zu Fuß fort.