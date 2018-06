77-Jährige stirbt nach Autounfall

Bei einem Autounfall bei Weitnau ist am Freitagvormittag eine 77-jährige Rentnerin ums Leben gekommen. Laut Polizeibericht war die Frau mit ihrem Auto von Sibratshofen in Richtung Missen unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kam in dem etwa eineinhalb Meter tiefer gelegenen Bachbett im halben Meter tiefen Wasser zum Stehen. Von Ersthelfern wurde die Frau geborgen. Sowohl die Reanimationsversuche der Ersthelfer wie auch uch die Bemühungen der Rettungskräfte blieben vergeblich, so dass die Frau noch an der Unfallstelle verstarb. Die beiden Mitfahrer, eine 78-jährige Frau und ein 73-jähriger Mann, wurden aufgrund ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus zur weiteren Untersuchung gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von 2500 Euro. Die Straße musste für knapp zwei Stunden gesperrt werden.