76-Jährige Auto-Fahrerin wird bei Unfall schwer verletzt

Eine 76-jährige Autofahrerin ist bei einem Unfall am Dienstagvormittag bei Randenweiler schwer verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich gegen 10.20 Uhr, als die Frau mit ihrem Wagen die Straße Appensee in Richtung Randenweiler befuhr. Hierbei kam sie aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in einen Graben. Das Fahrzeug überschlug sich in der Folge und blieb auf dem Dach liegen. Die 76-Jährige verletzte sich so schwer, dass sie zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden musste. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 18 000 Euro.