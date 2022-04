755 Haushalte im Kreis erhalten Wohngeld

„Bezahlbares Wohnen“ wird gerne aufs politische Banner geschrieben. Wohngeld ist eine Möglichkeit, dafür zu sorgen: 2020 wurden überall und auch im Kreis Sigmaringen die Einkommensgrenzen dafür angehoben. Die Folge: zum Jahreswechsel 2021 gab es insgesamt 755 mit Wohngeld unterstützte Haushalte.

Viel oder wenig? Kommt auf den Zeitpunkt der Betrachtung an: 2010 waren es noch 1127 Haushalte, also 372 mehr, berichtet der Zeitungsdienst Südwest in einer Mitteilung. Geld bekommen Menschen, deren Miete sonst für sie nicht bezahlbar wäre, aber auch Hausbesitzer, die mangels Einkommen mit dem Unterhalt ihres Häusles Probleme haben. Im Kreis Sigmaringen lag das durchschnittliche Wohngeld zuletzt bei 158 Euro. Das langte in der Bundesliga der Wohngeldhaushalte zu Platz 260 unter 405 ausgewerteten Städten und Kreisen inklusive Stadtstaaten. Spitzenreiter ist der Kreis Groß-Gerau in Hessen. Dort lag das durchschnittliche Wohngeld zuletzt bei 273 Euro. Was kein Grund zum Jubeln ist, sondern darauf schließen lässt, dass dort das Wohnen besonders teuer ist.

Denn der Teufel steckt beim Wohngeld im Detail: Es gibt im Baden-Württemberg zwar 62 440 Wohngeldhaushalte (Vorjahr: 50 380). Aber je nach Kreis oder Ort und lokalen Mieten gelten Mietenstufen und beim Einkommen Höchstbeträge, die den Betrag bestimmen, bis zu dem die Miete durch das Wohngeld bezuschusst wird. Immerhin: Mit Hilfe der Wohngeldstatistik lässt sich zum 31. Dezember 2020 (das sind die frischesten Daten) in Zahlen fassen, um welche Beträge es lokal geht: An Zuschuss hat ein Wohngeldhaushalt im Kreis Sigmaringen bis zu diesem Stichtag durchschnittlich 158 Euro pro Monat erhalten und es gab 755 Empfänger-Haushalte (2019: 581). Nach den Daten der Regionaldatenbank der Statistischen Landesämter wurden 680 Haushalte bei der Miete unterstützt (im Schnitt mit 154 Euro im Monat), 75 Haushalte erhielten Lastenzuschuss (195 Euro pro Monat), sprich, sie hatten ein eigenes Häuschen oder eine Eigentumswohnung. Der Einzelbetrag läppert sich: Insgesamt wurden im Kreis Sigmaringen bis Jahresende 2020 rund 1,43 Millionen Euro ausbezahlt. (2019: 0,93 Millionen Euro). Zum Vergleich: 2010 hatte das durchschnittliche Wohngeld bei uns noch bei 124 Euro gelegen und 1127 Haushalte wurden mit 1,68 Millionen Euro unterstützt.

Wer sich die Wohngeldentwicklung über die Jahre hinweg anschaut, dem fallen starke Schwankungen sowohl bei den Beziehenden als auch bei den Beträgen auf. Lange Zeit galt dabei die Regel, stehen Bundestagswahlen vor der Tür, steigen Einkommensgrenzen und Wohngeldbeträge. Diese Regel wurde jetzt von einer Zwei-Jahres-Automatik abgelöst, mit der die Mietpreissteigerungen eingerechnet werden sollen. Nach der Wohngelderhöhung 2020 gibt es jetzt eine dynamisierte Variante, bei der ab diesem Jahr alle zwei Jahre die Berechnungsgrößen angepasst werden. Nichts geändert hat sich daran, dass die Wohngeldberechnung recht kompliziert ist. In der Stadt gibt es mehr Geld als auf dem Land, das liegt am Mietenstufenprinzip. Wohngeldrechner im Internet liefern bestenfalls einen Daumenpeilwert, weil die Berechnung des maßgebenden Einkommens nicht so einfach ist. Also gilt für alle mit niedrigem Einkommen weiter der Rat, sich das beim Amt ausrechnen zu lassen.

Die Bundesregierung jedenfalls rechnet damit, dass die Zahl der Anspruchsberechtigten seit Jahresanfang 2022 über den 755 zuletzt statistisch erfassten wohngeldbeziehenden Haushalten liegt. Zu präzisieren, ob das viel oder wenig sind, ist gar nicht so einfach: Denn die Zahl der Haushalte im Kreis Sigmaringen wurde verlässlich zuletzt 2011 bei der Volkszählung bestimmt. Damals waren es insgesamt 114.632 Haushalte. Gemessen daran wären die 755 Haushalte, die Wohngeld bekommen, 0,66 Prozent und der übergroße Rest kommt mit den Wohnkosten klar. Zumindest aus der Sicht derer, die die Einkommensgrenzen fürs Wohngeld definieren.