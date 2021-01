75 Minuten Informationsfeuerwerk: Der „Börsenabend online“ mit Robert Halver

Gemeinsam mit der Börse München hat die VR Bank Ravensburg-Weingarten eG den virtuellen Börsenabend zum Thema „2021 – Endlich wieder ein entspanntes Börsenjahr?“ mit großer Resonanz durchgeführt. Rund 200 Gäste hatten sich für die Veranstaltung angemeldet und folgten den Ausführungen des Börsen- und Kapitalmarktexperten Robert Halver (Leiter Kapitalmarktanalyse, Baader Bank AG). Moderiert wurde der Abend von Ulrich Meixner von der Börse München.

Es war eine gelungene, informative und auch humorvolle Veranstaltung, welche die VR Bank Ravensburg-Weingarten eG gemeinsam mit der Börse München auf die Beine gestellt hatte. Da größere Präsenzveranstaltungen auf absehbare Zeit noch nicht möglich sind, wurde die Veranstaltung in den virtuellen Raum gelegt: „Normalerweise würde ich an dieser Stelle sagen, dass Sie nach dem Vortrag noch zu einem Imbiss, Getränken und persönlichen Austausch von uns eingeladen sind. In diesem Jahr muss ich Sie leider bitten, das Kochen selbst zu übernehmen“, erklärte Vorstandssprecher Arnold Miller in seiner Begrüßung mit einem Augenzwinkern.

Auch ohne Imbiss wurde die Veranstaltung trotzdem zu einem vollen Erfolg, was das überaus positive Feedback über den Teilnehmer-Chat deutlich machte. Der Grund hierfür: Der Referent des Abends, Robert Halver (Leiter Kapitalmarktanalyse der Baader Bank AG) gab während seiner rund 75-minütigen Ausführungen mächtig Gas. Während die Präsentationsfolien fast ausschließlich aus Chartverläufen diverser Art bestanden, waren die Ausführungen dazu umso unterhaltsamer. Robert Halver erläuterte unter anderem, warum Bitcoins sich nicht als klassische Geldanlage eignen, weswegen Aktien trotz der aktuell hohen Kurse weiterhin eine attraktive Wahl sind, warum der neue US-Präsident gut für die Weltwirtschaft ist und warum selbst eine dritte Corona-Welle die Wirtschaft nicht umwerfen würde. Seine Argumente untermauerte der gebürtige Rheinländer stets humorvoll mit sehr bildhaften Beispielen. Der Erfolg seines Vortrags zeigte sich auch darin, dass von Veranstaltungsbeginn bis zum Veranstaltungsende nahezu alle eingewählten Teilnehmer „online“ blieben und am Ende auch fleißig Fragen stellten, die Moderator Ulrich Meixner an Robert Halver und den Vorstandssprecher der VR Bank Ravensburg-Weingarten eG, Arnold Miller, weiterleitete. Initiiert wurde die Veranstaltung von Gerhard Loser, dem es als Bereichsleiter Private Banking wichtig ist, seine Kunden über Informationsveranstaltungen auf dem Laufenden zu halten: „In den vergangenen Jahren haben wir in der Bank ein Wertpapierforum mit hochkarätigen Gästen durchgeführt. Leider ist das coronabedingt zuletzt ausgefallen und wir sind sehr froh, dass wir mit Robert Halver einen ausgewiesenen Experten auf seinem Gebiet für unsere digitale Veranstaltung gewinnen konnten. Dabei hat uns die Börse München als Partner sehr weitergeholfen.“