75 Aussteller bei Adventsmarkt in Kluftern

Kluftern (sz) - Nach zwei Jahren virusbedingter Zwangspause findet der Adventsmarkt in Kluftern wieder statt. Am Sonntag, 13. November, ist Adventsmarkt, der zum neunten Mal veranstaltet wird. Dieser Markt in der Brunnisachhalle in Kluftern dauert von 11 bis 17 Uhr. Rund 75 Aussteller aus der näheren Region haben sich angekündigt, um ihre meist selbst gebastelten und gefertigten Kreationen und Erzeugnisse anzubieten, heißt es in einer Pressemitteilung der veranstaltenden Narrenzunft Kluftern. Das Angebot reicht demnach von Adventsgestecken, kunsthandwerklichen Arbeiten, Krippen, Kerzen über Holzdekorationen, Gestricktes, Genähtes bis hin zu stilvollen und nützlichen Accessoires für die Adventszeit und vielem mehr. Ebenso gibt es wie all die Jahre zuvor wieder den reichhaltigen Mittagstisch und ein großes Kuchenbuffet. Das Mittagessen und Kuchen gibt es auch zum Mitnehmen.