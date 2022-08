72-Jähriger fällt auf Whatsapp-Betrüger herein

Ein 72-jähriger Mann aus dem westlichen Bodenseekreis ist in den vergangenen Tagen Betrügern aufgesesessen, die sich über den Messengerdienst Whatsapp als seine Tochter ausgaben. Unter dem Vorwand, eine neue Rufnummer zu haben, erschlichen sich die Unbekannten durch geschickte Formulierungen das Vertrauen und baten dann um die Überweisung eines niedrigen vierstelligen Eurobetrags, was der Mann laut Polizeibericht auch veranlasste. Erst als am Montag eine zweite Geldforderung kam, schöpfte er Verdacht und erstattete Anzeige. Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs und warnt eindringlich vor dieser dreisten Masche.