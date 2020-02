7100 Gäste in der Schwenninger Vesperkirche

Rund 400 ehrenamtliche Mitarbeiter, darunter 144 neue, 500 gespendete Kuchen, 350 ausgegebene Essen pro Tag für insgesamt 7100 Gäste – so sieht die Bilanz der 17. Vesperkirche aus.

Am Sonntag ging sie mit einem feierlichen Schlussgottesdienst in der evangelischen Pauluskirche in Schwenningen zu Ende. Der Abschied von der diesjährigen Vesperkirche ist auch ein sehr persönlicher: Derjenige, welcher das Projekt vor 17 Jahren ins Leben rief, die Schwenninger Pauluskirche einmal im Jahr zu einer „Gaststätte am Weg“ zu verwandeln, nahm Abschied. So von der Vesperkirche am Morgen und am Abend in einem feierlichen Gottesdienst in der Johanneskirche. Pfarrer Andreas Güntter ist das Teilen wichtig. Die Vesperkirche versucht das einen Monat lang möglichst konkret in die Tat umzusetzen, was im Evangelium gefordert wird.

Viele Helfer, auch solche ohne gemeindenahen oder kirchlichen Bezug, unterstützen das Projekt, spendeten kleine oder große Geldbeträge, bedienten an den Tischen, übernahmen den Abwasch.

Ganz besonderen Dank sprach Andreas Güntter dem Franziskusheim für die verlässliche Zubereitung der im Gesamten 8400 Essen aus wie auch einer Schwenninger Wäscherei, welche seit 17 Jahren ehrenamtlich die tägliche Reinigung von Tischdecken übernimmt. Auch den Künstlern, die an zehn Abenden aus der aktuellen Vesperkirche einen kleinen Konzertsaal machten, dankte Güntter ausdrücklich.

Hatte zu Beginn am 19. Januar Bezirksdiakoniepfarrer Markus Arnold aus dem Kirchenbezirk Tuttlingen die Predigt übernommen, schloss diesmal Pastor Hans-Ulrich Hofmann von der evangelisch-methodistischen Kirche Schwenningens. Hofmann verwies auf das Teilen als eine der wichtigsten Botschaften Jesu. In dessen Gleichnis von einem Gutsbesitzer, welcher allen Arbeitern den gleichen Lohn zahle, obwohl diese unterschiedlich lange arbeiteten, zeigte Hofmann auf, dass Gottes Gerechtigkeit eine andere als die formale menschliche sei. Schlagwörter wie „Leistung muss sich wieder lohnen“ seien nicht jene Gottes.

Hofmann zitierte eingangs aus einem einprägsamen Bericht des internationalen Verbundes verschiedener Hilfs- und Entwicklungsorganisationen, Oxfam. Darin werde sehr deutlich, wie unterschiedlich und ungerecht die Besitzverhältnisse auf der Welt seien – auch in Deutschland. Würde der Besitz in aufeinandergelegten 100-Dollar-Scheinen ausgedrückt, so säßen im Schnitt Bürger der Industriestaaten auf rund 60 Zentimeter „Besitz“. Der Geldturm der beiden reichsten Menschen der Welt reiche hingegen bis in den Weltraum. Geld mache nicht wirklich glücklich. „Ein Leben, welches nur auf Leistung fixiert ist, das ist letztlich arm und voller innerlicher Enge. Wer sich vom Egoismus leiten lässt, hat verloren.“