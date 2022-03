7-Tage-Inzidenz, Impfungen, Todesfälle: Zwei Jahre Coronapandemie im Bodenseekreis

1. 7-Tage-Inzidenz

Die 7-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner im Bodenseekreis. Die Grafik zeigt den Höhepunkt der zweiten Corona-Welle im Winter 2020/2021 mit einem Wert von 231 am 24. Dezember 2020 und Werten um 200 im Januar 2021. Bei der dritten Welle im April/Mai 2021 blieb die 7-Tage-Inzidenz unter dem Wert von 200. Der starke Anstieg erfolgte dann in der vierten Welle, zunächst mit der hochansteckenden Delta-Variante des Coronavirus. Am 27. November erreichte dabei die Inzidenz den Wert von 876. Noch mehr Infektionsfälle brachte schließlich die Omikronwelle: 2646 betrug der Wert 14. Februar 2022. Der Abbruch des Anstiegs Anfang Februar kam durch die verspätete Meldung der vielen Fälle seitens des Gesundheitsamtes in dieser Phase zustande.

2. Alter und Geschlecht

Die Covid-19-Fälle im Bodenseekreis, erfasst nach Alter und Geschlecht. Die Grafik basierend auf Daten des Robert-Koch-Instituts weist die meisten Infektionsfälle für die Altersgruppe der 35- bis 59-Jährigen aus. Frauen waren hier etwas mehr betroffen als Männer.

3. Impfungen insgesamt

Die Grafik zeigt die Anzahl der verabreichten Impfungen insgesamt im Bodenseekreis. Einen große Anzahl von Impfungen wurde in den Monaten ab April 2021 verabreicht, nachdem der Impfstoff erstmals in großen Mengen verfügbar war. Im Sommer flacht die Kurve deutlich ab. Sie steigt ab Mitte November wieder an, im Zuge der beginnenden Deltawelle und mit den Boosterimpfungen. Bis Mittwoch wurden im Kreis 378 000 Dosen verimpft.

4. Klinikaufenthalte

Die Grafik zeigt die Zahl der Klinikaufenthalte von Covid-19-Patienten im Bodenseekreis. Am 18. Januar 2021 mussten 85 Menschen stationär wegen Covid-19 stationär behandelt werden. Die Zahl der Intensivpatienten erreichte Anfang Januar 2021 den Spitzenwert von 15. Ende Juli, Anfang August waren die Krankenhäuser frei von Coronapatienten. Zu einem starken Anstieg kam es dann wieder im November 2021 im Zuge der Infektionswelle mit der Deltavariante, die viele schwere Fälle mit sich brachte. Vor allem ungeimpfte Menschen waren jetzt betroffen.

5. Todesfälle nach Alter und Geschlecht

Die meisten Menschen, die im Bodenseekreis an oder mit Covid-19 gestorben sind, gehörten der Altersgruppe der über 80-Jährigen an, 93 Frauen und 80 Männer. In der Altersgruppe der 35- bis 59-Jährigen gab es laut dem Gesundheitsamt des Bodenseekreises zehn Todesfälle, betroffen waren acht Männer und zwei Frauen.

6. Gestorbene Personen

261 Personen sind laut den Daten des Gesundheitsamtes an oder mit Covid-19 im Bodenseekreis gestorben. Vor allem von Mitte Dezember 2020 bis Mitte Februar 2021 gab es viele Todesfälle. Zu diesem Zeitpunkt gab es noch keinen Impfstoff, beziehungsweise er war noch nicht in größeren Mengen verfügbar. Auch die vierte Welle ab November 2021 brachte viele Todesfälle mit sich.

7. Corona-Infektionsfälle nach Gemeinden

42755 labordiagnostisch bestätigte Infektionsfälle mit dem Coronavirus hat es seit dem Beginn der Pandemie im Bodenseekreis gegeben. Die Grafik zeigt die Verteilung der Fälle auf die Gemeinden im Kreis. In absoluten Zahlen hat es die meisten Fälle in der größten Stadt Friedrichshafen mit 13598 gegeben. Im Verhältnis zu den Einwohnern war die Gemeinde Deggenhausertal mit 238 Infektionsfällen pro 1000 Einwohnern am stärksten betroffen, gefolgt von Salem mit 224 und Friedrichshafen mit 221.