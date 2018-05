65 Städte haben Schadstoff-Grenzwerte überschritten

In Deutschland sind im vergangenen Jahr in 65 Städten Schadstoff-Grenzwerte überschritten worden. Die Stadt mit den höchsten Belastungen vor allem durch Diesel-Abgase ist nach wie vor München, es folgen Stuttgart und Köln.

Das gab das Umweltbundesamt nach der finalen Auswertung der Messdaten bekannt. Eine vorläufigen Auswertung im Februar hatte ergeben, dass die Grenzwerte in 66 Städten überschritten werden. Herausgefallen aus der Liste ist Remscheid - dort werden die Grenzwerte mittlerweile eingehalten. 2016 hatt es noch in 90 Städten bundesweit eine höhere Luftverschmutzung gegeben als gesetzlich erlaubt.

In Hamburg traten am Donnerstag die ersten Fahrverbote für ältere Dieselautos bundesweit in Kraft. Betroffen sind zwei stark befahrene Straßenabschnitte in der Innenstadt. Hamburg will damit erreichen, dass die Stickoxidbelastung in der Luft sinkt.

Der Grenzwert bei der Belastung durch gesundheitsschädliche Stickstoffdioxide (NO2) liegt bei 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. In München wurden 2017 im Jahresmittel 78 Mikrogramm NO2 pro Kubikmeter gemessen, in Stuttgart 73 und in Köln 62 Mikrogramm. Es folgen Reutlingen mit 60 Mikrogramm sowie Düren, Hamburg und Limburg mit jeweils 58 Mikrogramm NO2.

Die Liste der 65 Städte mit zu hohen Schadstoff-Grenzwerten:

Jahresmittelwert 2017 München 78 Stuttgart 73 Köln 62 Reutlingen 60 Hamburg 58 Düren 58 Limburg/Lahn 58 Düsseldorf 56 Kiel 56 Heilbronn 55 Backnang 53 Darmstadt 52 Bochum 51 Ludwigsburg 51 Dortmund 50 Essen 50 Wiesbaden 50 Berlin 49 Freiburg im Breisgau 49 Hagen 49 Oberhausen 49 Oldenburg (Oldb) 49 Wuppertal 49 Bonn 48 Esslingen am Neckar 48 Hannover 48 Mainz 48 Offenbach/Main 48 Tübingen 48 Bielefeld 47 Frankfurt am Main 47 Herrenberg 47 Mühlacker 47 Aachen 46 Gelsenkirchen 46 Leverkusen 46 Osnabrück 46 Paderborn 46 Schwerte 46 Siegen 46 Mannheim 45 Neuss 45 Augsburg 44 Duisburg 44 Hürth 44 Ludwigshafen am Rhein 44 Pleidelsheim 44 Halle (Saale) 43 Herne 43 Leonberg 43 Mülheim an der Ruhr 43 Nürnberg 43 Overath 43 Witten 43 Gießen 42 Gladbeck 42 Hildesheim 42 Mönchengladbach 42 Walzbachtal (Lkr. Karlsruhe) 42 Bensheim 41 Dinslaken 41 Heidenheim a.d. Brenz 41 Leinfelden-Echterdingen 41 Regensburg 41 Solingen 41

Mitteilung Umweltbundesamt