64-Jähriger verliert Kontrolle über Auto

Medizinische Probleme dürften dazu geführt haben, dass ein Autofahrer am Mittwoch kurz nach 14 Uhr in der Karlstraße in Ravensburg von der Straße abgekommen ist.

Der 64 Jahre alte VW-Fahrer verlor aufgrund der medizinischen Notlage die Kontrolle über seinen Wagen, steuerte erst auf einen Bordstein und wieder zurück auf die Straße, bevor er in einer Haltebucht zum Stehen kam.

Gefährdet wurde durch das Fahrmanöver niemand, an seinem Autos entstand lediglich geringer Schaden, wie die Polizei weiter schreibt. Der 64-Jährige musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Sein VW wurde abgeschleppt.