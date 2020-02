Ein 62-jähriger Autofahrer ist am Samstag gegen 1.30 Uhr auf der Bundesstraße von Ellwangen in Richtung Crailsheim gefahren. In Frankenhardt-Steinbach kam er aus unbekannter Ursache nach rechts von der Straße ab und prallte gegen eine Scheunenmauer.

Der 62-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Durch den Unfall entstand ein Schaden von etwa 10 000 Euro.