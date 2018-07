62-Jähriger stirbt an Schweinegrippe - Vorerkrankungen der Lunge

Im Landkreis Biberach ist ein 62 Jahre alter Mann an der so genannten Schweinegrippe gestorben. Der Mann war seit dem 5. Januar im Krankenhaus intensivmedizinisch behandelt worden, dort starb er am Sonntag.

Wie das Landratsamt Biberach in einer Pressemeldung mitteilt, litt der Patient an schweren Vorerkrankungen, insbesondere der Lunge. Für die Bevölkerung im Kreis Biberach bestehen nach wie vor kein Grund zur Panik. Es sei immer noch möglich, sich gegen Grippe impfen zu lassen. Der Impfstoff schütze auch vor dem Schweinegrippevirus H1N1.