617 Kilogramm Müll: Beim Rhine-Clean-Up gibt’s Muskelkater vom vielen Bücken

Langenargen, Seewiesen, Samstagmorgen, 9.30 Uhr: Bei wunderschönem Wetter und traumhaften Ausblick auf den See treffen sich die Umweltschützerin Susanne Visser und Langenargener Bürger, um dem zurückgelassenen oder angeschwemmten Müll von unbelehrbaren und unverantwortlichen Zeitgenossen im Uferbereich den Kampf anzusagen. Sie bekommen Greifer und Tüten, die später von den Mitarbeitern des Bauhofs abgeholt und später fachgerecht entsorgt werden.

Hintergrund der Aktion ist der sogenannte Rhine-Clean-Up-Tag, wo das Ufer von „Vater“ Rhein von seiner Quelle bis hin zur Mündung in die Nordsee von freiwilligen Helfern gereinigt wird. In den vergangenen Jahren meldeten sich in Langenargen bis zu 30 Freiwillige zur Unterstützung - in diesem Jahr waren in Langenargen gerade einmal neun Personen dabei. Umweltschützerin Susanne Visser findet deutliche Worte: „Ich bin maßlos enttäuscht.“ Vor allem weil ihr im Vorfeld auch von Gemeinderatsmitgliedern und seitens eines Wahlkampfteams, wohlwollende Zusagen und Zuspruch gemacht worden seien. „Das zermürbt, macht müde und einfach nur fassungslos.“

Müllsäcke füllen sich schnell

Wenige Kilometer weiter in Friedrichshafen haben sich 137 fleißige Helfer zusammengefunden, um drei alte Fahrräder, ein Autoreifen, mehrere Radkappen, ein Ventilator, ein Grill, ein Sack Holzkohle, einen original verpackten Kalbsrollbraten, Matratzen und sogar eine ganze Türe zu sammeln. Alles in allem bringt der Unrat ein Gewicht von 617 Kilogramm auf die Waage.

Auch in Langenargen füllen sich die Müllsäcke der wenigen Helfer binnen zweieinhalb Stunden schnell. Bootsmaterialien, Flaschen oder einfach nur Wohlstandsmüll den der See seitig ans Ufer schwemmt, zeigt wie dringlich derartige Aktionen sind. Das größte Problem allerdings sieht Susanne Visser neben dem Mikroplastik im Wasser in der Unart, Zigaretten achtlos wegzuwerfen: „Binnen 30 Sekunden weichen die Giftstoffe durch Nässe und Feuchtigkeit einer Zigarette und gelangen ins Grundwasser.“

„Kippen machen Mammutbäume krank“

Sie erklärt, dass ein einziger Filter 40 Liter des Grundwassers verseucht und sich letztlich in der Nahrungskette wiederfinde. „Es ist anzunehmen, dass das Gift der vielen Zigaretten, beispielsweise rund um die Ruhebänke im Schlosspark, die dortigen Mammutbäume kränkt und diese nachhaltig und auf ewig schädigt“, sagt die Umweltschützerin. Sie habe deshalb die Gemeindeverwaltung gebeten, an neuralgischen Stellen sogenannte Säulenaschenbecher aufzustellen.

In Friedrichshafen unterstützt auch der zwölfjährige Jan Konrad die Aktion: „Müll sammeln macht Spaß“, sagt er. „Weil dann die Natur wieder sauberer ist.“ Mit Gummistiefeln steht er am Samstagmorgen zusammen mit seiner neunjährigen Schwester Lisa, seinem fünfjährigen Bruder Leo und seiner Mutter Susanne bei der Sammelstelle am Hinteren Hafen, um dem sinnlos weggeworfenen Müll den Kampf anzusagen.

In großem Radius sammeln

In kleinen Gruppen sammeln die Häfler Helfer nicht nur am Hinteren Hafen, sondern auch bei der Rotachmündung, entlang der Aistegstraße, im Riedlewald, bei der Uferanlage am Graf-Zeppelin-Haus und im Strandbad, beim Landratsamt, in Seemoos und rund ums See- und Freibad Fischbach. Neben Bundestagskandidatin Maria Heubuch, sammeln auch die 19-jährige Vanessa Bunz aus Göppingen und die um ein Jahr jüngere Corinna Matzke aus Esslingen.

Die jungen Frauen haben am 1. September ihr Freiwilliges Ökologisches Jahr im städtischen Amt für Stadtplanung und Umwelt angetreten. „Für uns ist selbstverständlich, hier dabei zu sein“, sind sie sich einig. „Je mehr Leute mitmachen, desto sichtbarer wird am Schluss auch das Ergebnis sein.“ Eine treffende Vorhersage – wie sich nach rund drei Stunden harter Arbeit herausstellen sollte. „Auch wenn wir uns unheimlich oft bücken mussten und Muskelkater morgen garantiert sein wird“, fassen die beiden FÖJlerinnen gegen 12 Uhr lachend zusammen.

Corona sogt für mehr Müll

Désirée Köhler vom Ortsverein der Häfler Grünen freut sich: „Es werden jedes Jahr mehr Leute.“ Sie hat auch in diesem Jahr die Organisation übernommen und erklärt: „Die Notwendigkeit, Müllsammelaktionen zu veranstalten, ist durch die Corona-Pandemie und ihre Folgen für das Alltagsleben der Menschen nicht geringer geworden. Die Vermüllung hat sogar zugenommen.“ Bei der Sammelaktion gehe es in erster Linie darum, das öffentliche Bewusstsein dafür zu schärfen, wie viel Müll achtlos und unnütz weggeworfen werde.

Denn rund eine Million Kilogramm Müll werden jedes Jahr mit dem Rhein in die Nordsee gespült. Dieser Umweltverschmutzung will die Initiative Rhine-Clean-Up mit ehrenamtlichem Engagement begegnen. Beteiligt sind traditionell Städte und Gemeinden aus der Schweiz, aus Österreich, Deutschland, Frankreich und den Niederlanden.