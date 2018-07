"Das schönste an einem 25-jährigen Jubiläum ist, dass die, die es begründet haben, immer noch dabei sein können", freute sich Klaus Bilgeri, der Vorsitzende der Wohmbrechtser Reitergruppe. Dieser Verein hat 1985 nach dem 1984 die Kapelle in Engelitz errichtet worden war, die alte Tradition des Wendelinsritts wieder aufleben lassen und seither kein Jahr ausgesetzt. Es brauche Toleranz im Verein und im Umgang mit den Pferden um Gewachsenes und Bewährtes zu bewahren, erklärte Bilgeri und dankte all jenen, die dafür einträten, dass diese Veranstaltung gelinge. "Es ist faszinierend zu sehen, wie die Dorfbewohner ihr Dorf für diesen Anlass herrichten", lobte er die Engelitzer.

Pfarrer Martin Weber ging in seiner Predigt auf die Naturferne vieler Menschen ein, die sich am Computer oder durchs Fernsehen Scheinwelten aufbauten, die mit dem wirklichen Leben nichts zu tun haben. "Wir brauchen unmittelbaren Zugang zum Leben mit all seiner Einmaligkeit, seiner Wunderbarlichkeit und auch Unberechenbarkeit", erinnerte der Geistliche. Der Mensch könne mit Jesu Hilfe eine intensive Beziehung zu den Wundern des Lebens aufbauen und sollte "das Staunen vor dem Leben" nie verlieren.

Die Wohmbrechtser stellten mit zwölf Teilnehmern die größte Reitergruppe, außerdem nahmen Reiter aus Eisenharz, Heimenkirch, Hopfen/Stiefenhofen, Merazhofen, Opfenbach, Ratzenried, Röthenbach, Steibis und Wangen-Deuchelried teil. Der Hergatzer Bürgermeister Uwe Giebl fuhr wie auch Pfarrer Martin Weber beim Umritt in der Kutsche mit.

Von unserer MitarbeiterinBarbara Rau