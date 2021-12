Mit einer Spende an die Fußballvereine Fachsenfeld, Untergröningen, Abtsgmünd, Hohenstadt und an die Tennisabteilung der TSG Abtsgmünd unterstützt die Abtsgmünder Bank die örtlichen Vereine in dieser schwierigen Zeit. Vorstand Werner Bett würdigte das Engagement der einzelnen Institutionen und bedankte sich für die ehrenamtliche Arbeit bei den Anwesenden. Die Spenden stammen aus den Geldern des VR-Gewinnsparens.