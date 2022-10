600.000 Euro Schaden nach Feuer - Brand zerstört Wohngebäude im Schwarzwald

Wie die Polizei Konstanz berichtet, habe sich der Brand am Samstagmorgen in Königsfeld-Erdmannsweiler (Schwarzwald-Baar-Kreis) ereignet. "Gegen 10.10 Uhr wurde der Rettungsleitstelle eine starke Rauchentwicklung aus dem Bereich der Ackerstraße mitgeteilt. Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehr und Polizei befand sich ein Wohngebäude bereits in Vollbrand", schreiben die Beamten in einer Mitteilung.

Trotz starkem Löschangriff der freiwilligen Feuerwehr Königsfeld, welche mit 60 Einsatzkräften vor Ort war, wurde das Wohnhaus durch den Brand völlig zerstört. Personen wurden nicht verletzt, allerdings sei das Haus laut Polizei nicht mehr bewohnbar. Die fünfköpfige Familie müsse daher anderweitig untergebracht werden, hieß es in der Mitteilung.

Neben der Feuerwehr befand sich auch der Rettungsdienst sowie Notfallseelsorger im Einsatz. Das Polizeirevier St. Georgen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.