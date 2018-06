60 begeisterte Teilnehmer walken um Hergensweiler herum

Sonnig und nicht zu warm: Bei diesem Wetter macht das walken richtig Spaß: Nordic-Walking-Stöcke in die Hand und los geht‘s. Das haben sich rund 60 Läufer gedacht und sich zur fünften Ausgabe des Nordic-Walking-Tags am Sportplatz in Hergensweiler getroffen. Nach gemeinsamen Aufwärmen ging‘s auf die Strecke – entweder sechs- oder zwölf-Kilometer. Christoph Reinhardt, der Vorsitzende des veranstaltenden TSV Hergensweiler, freute sich über die rege Teilnahme und gab den Startschuss für die Teilnehmer, die in entgegengesetzter Richtung losmarschierten, je nach gewählter Route. Mit insgesamt 200 gelaufenen Kilometer, legte die Gruppe des gastgebenden TSV Hergensweiler die weiteste Gesamtstrecke zurück, dicht gefolgt von der Metzeler-Mannschaft aus Lindau (87,50 Kilometer). „Die Masse der Teilnehmer waren die Einheimischen“, verrät Christoph Reinhardt. cf/Foto: Christian Flemming