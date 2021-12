60 000 Euro für Entwicklungshilfe

Mit 60 000 Euro fördert der Ostalbkreis auch heuer wieder Hilfsprojekte in Entwicklungsländern, an denen Vereine, Institutionen oder Menschen aus dem Ostalbkreis beteiligt sind. Die entsprechenden Anträge hat der Sozialausschuss des Kreistags in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung gebilligt.

Das Gremium nahm außerdem die Ankündigung des Landrats zur Kenntnis, wonach künftig Afrika ein Schwerpunkt für den Ostalbkreis sein soll. Joachim Bläse sagte, er denke daran, Vorhaben mit Summen von 30 000 bis 40 000 Euro zu unterstützen und sich so längerfristig für eine Schule oder eine Werkstatt zu engagieren. Eigentlich, bekannte der Kreischef, habe ihm vorgeschwebt, die Kreismittel exklusiv in Richtung Afrika zu lenken und damit eine Zeitenwende einzuleiten.

Seit 1992 enthalten die Haushalte des Ostalbkreises Mittel für Projekte in Entwicklungsländern. 1,5 Millionen Euro sind seither dorthin geflossen. Mit diesem Geld wurden laut Verwaltung über 90 verschiedene Hilfsorganisationen aus dem Ostalbkreis bei ihrer laut Landratsamt wichtigen Arbeit zum Wohle benachteiligter Menschen unterstützt.

Dass die Hilfe dort ankomme, wo sie dringend benötigt werde, ist laut Vorlage für den Ausschuss, vielen gemeinnützigen Initiativen aus der Region zu verdanken, die sich großartig und selbstlos seit vielen Jahren dafür einsetzten, die Lebensbedingungen von Menschen in Entwicklungsländern zu verbessern.

Bei folgenden Projekten gab der Ausschuss grünes Licht für die Unterstützung durch den Kreis: Der Verein zur Förderung des Nebas Children Centre in Mombasa, eine Privatinitiative, die Waisenkindern nicht nur ein „Dach über dem Kopf“, sondern auch Bildung, Ausbildung und damit echte Lebensperspektiven bietet, erhält 5000 Euro. Der von Senta und Markus Ladenburger aus Unterschneidheim-Zöbingen gegründete Verein unterstützt ein Waisenhaus in Mombasa, der zweitgrößten Stadt Kenias. Das „Nebas Children Centre“ liegt in einem der ärmsten Stadtteile Mombasas, mitten im Slumgebiet. Es erhält keine staatlichen Subventionen und beherbergt Kinder im Alter von bis zu 16 Jahren. Alle haben durch teilweise tragische Umstände ihre Eltern oder ihre Familie verloren.

Der Förderverein „Pater Bala und die Straßenkinder“ erhält 3000 Euro. Der in Zimmerbach gegründete Förderverein unterstützt die Hilfsprojekte des Pallottinerpaters Dr. Balaswamy Madanu in Hyderabad/Indien. Dort betreibt Pater Bala, wie er von allen genannt wird, zwei Kinderheime, in denen 110 Jungen leben. Er kümmert sich seit 2010 um Straßenkinder. Früher hat Pater Bala die Kinder am Bahnhof aufgelesen und in seine Häuser gebracht. Mittlerweile arbeitet er mit den staatlichen Jugendämtern zusammen. In den Häusern bekommen die Kinder eine Mahlzeit, Kleidung und werden medizinisch versorgt. Wenn sie im Wohnheim bleiben, werden sie psychologisch betreut und erhalten eine schulische und berufliche Ausbildung. Im nächsten Jahr soll ein drittes Wohnheim eröffnet werden, in dem 150 Mädchen ein Zuhause finden können.

Insgesamt 6000 Euro erhält der Missionskreis der katholischen Kirchengemeinde in Neresheim-Elchingen für drei Missionsprojekte. Seit rund 20 Jahren unterstützt der Missionskreis humanitäre Hilfsprojekte in Tansania, Indien und Ecuador. Das Kinderdorf in Windhoek/Namibia wird mit mit 10 000 Euro gefördert. Die gebürtige Gmünderin Nicole Mtawa hat 2010 den Verein „Human Dreams“ gegründet, mit dem sie ein Heim für pflegebedürftige Kinder baute und finanzierte. In den zurückliegenden Jahren hat der Verein das Kinderdorf Schritt für Schritt ausgebaut. In einer Therapiestätte in Windhoek/Namibia werden, auch mit Unterstützung durch den Ostalbkreis, 20 voll pflegebedürftige Kinder auf einer Farm tagsüber gepflegt und gefördert. So können ihre Eltern einer Beschäftigung zur Sicherung ihres Lebensunterhaltes nachgehen.

Professor Ulrich Solzbach erhält 10 000 Euro für ein Projekt zur Erhöhung der Lehrqualität und -kompetenz an der Katholischen Universität von Mosambik in Beira. Ein Team von vier deutschen Ärzten unter der Projektverantwortlichkeit von Solzbach soll an der Medizinischen Fakultät Kurse aus der örtlichen Gruppe der Lehrenden abhalten, um so die Lehrqualität und -kompetenz an der Universität zu erhöhen und diese dauerhaft und nachhaltig in den lokalen Lehrkörper der Universität zu überführen.

10 000 Euro erhalten der Lions Club Aalen und „Hilfe für Togo“ Waldstetten für den Bau einer dreiklassigen Schule, eines Kindergartens mit zwei Gruppen und eines Wasserturms in Togo. 5000 Euro erhält der Verein Govinda für das Projekt „Gehörlose Kinder in Westnepal“. 38 Kinder sollen eine auf ihre Bedürfnisse ausgelegte Bildung erhalten. 6000 Euro erhalten die Pfarrer Günther Freybler und Wolfgang Sedlmeier über den Ausschuss Mission-Entwicklung-Frieden der Salvatorgemeinde Aalen unter anderem für ein Projekt, das auf elementarste Bedürfnisse von Kindern ausgerichtet ist: Ernährung, Kleidung, Bildung und Gesundheit. In dieser Pandemie-Krise konzentriert sich die Organisation vor allem auf die Suppenküche, zu der jeweils im Durchschnitt rund 200 Personen kommen. 10 000 Euro für die „Küche der Barmherzigkeit“ in Eriwan in Armenien sind bereits bewilligt.

Ute Schlipf (Grüne) schlug im Ausschuss vor, der Kreis solle angesichts der vielen Hungerkatastrophen auf der Welt auch dafür Geld locker machen. Hier könne jeder privat selbst spenden, hielt Landrat Bläse dagegen. Dem Kreis müsse es darum gehen, bei Projekten einen Anschub zu geben, damit Strukturen langfristig halten. Manfred Fischer (CDU) schlug vor, dass der Kreis 2023 0,1 Prozent der Kreisumlage, also etwa 180 000 Euro, für eine schwerpunktmäßige Unterstützung von Bildungsprojekten in Afrika bereitstellt. „Das kommt mir nicht ungelegen“, kommentierte der Landrat die Anregung.