58-Jähriger landet in Zelle

In Gewahrsam genommen werden musste ein 58-Jähriger am Dienstagnachmittag, nachdem er in der Laucherthaler Straße randaliert hatte. Das geht aus einer Polizeimeldung hervor. Gegenüber Polizei und Rettungsdienst trat der stark alkoholisierte Mann vollkommen uneinsichtig auf. Weil er sich vehement dagegen wehrte, in Gewahrsam genommen zu werden und um sich trat, mussten ihn die Beamte zu Boden bringen und ihm Handschließen anlegen. Die Nacht endete für ihn in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Sigmaringen.