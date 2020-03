57-Jähriger geht mit einem Messer auf seine Ehefrau los

In Lichtenstein hat ein 57-jähriger Mann am Freitagabend seine gleichaltrige Ehefrau offenbar mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt.

Wie die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Polizeipräsidium Reutlingen am Montag mitteilten, befindet sich der Tatverdächtige mittlerweile in Untersuchungshaft. Den bisherigen Ermittlungen zufolge soll der betrunkene Mann gegen 19.30 Uhr in der ehelichen Wohnung plötzlich mit einem Messer auf seine Frau losgegangen sein. Die Schwerverletzte konnte zu einem Nachbarn flüchten und die Polizei alarmieren. Der 57-Jährige wurde anschließend in der Wohnung widerstandslos festgenommen.

Der Rettungsdienst brachte das Opfer nach notärztlicher Erstversorgung ins Krankenhaus. Die 57-Jährige befindet sich nach einer mehrstündigen Operation weiter in stationärer Behandlung. Der 57-jährige alkoholkranke Deutsche wurde in ein Justizvollzugskrankenhaus eingeliefert. Die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Kriminalkommissariat Reutlingen ermitteln wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.