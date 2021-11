56-Jähriger ohne Führerschein unterwegs

Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis muss sich der Polizei zufolge ein 56-jähriger Autofahrer verantworten, der mit seinem Fahrzeug am Mittwochmittag in der Karlstraße in Bad Saulgau unterwegs war. Der Mann wurde von Polizeibeamten des Polizeireviers Bad Saulgau kontrolliert, weil er keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte. Dabei stellte sich heraus, dass der 56-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.